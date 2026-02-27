Detenido por encerrar a una mujer en una habitación de hotel y robarle. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por encerrar a una mujer en una habitación de hotel amenazándola con emplear una pistola táser en una habitación y robarle.

Según han informado en nota prensa, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro llevó a cabo una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer a mediados del mes de diciembre. En aquel momento, aseguró haber sido víctima de un robo con violencia y de un delito de detención ilegal.

La víctima denunció que había concertado una cita con un hombre y que ambos se fueron a un establecimiento hotelero donde accedieron con un código.

Una vez en el interior mantuvieron relaciones y el hombre no dejó salir a la mujer, asegurándole que tenía un inmovilizador eléctrico y amenazándola para que se quedara más tiempo.

Transcurridas varias horas, la mujer aprovechó cuando fue al aseo para llamar a un amigo explicándole lo que le estaba ocurriendo. En ese momento el hombre al escuchar la conversación le quitó el bolso, le robó el dinero y huyó.

Pasado un rato, el amigo de la víctima subió a la habitación y ambos salieron del establecimiento. Una vez en la calle se encontraron con el hombre y el amigo de la víctima le pidió que devolviera el dinero.

En ese momento el hombre propinó varios puñetazos y una patada al amigo y le provocó diversas lesiones y antes de huir.

Los investigadores llevaron a cabo las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y lograron identificar al hombre, que se encontraba en paradero desconocido. Se establecieron diferentes dispositivos y finalmente se puso al denunciado en busca y captura.

El pasado lunes una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizó al hombre en la calle Manacor y le detuvo.