Detenido por entrar en un domicilio de Palma y sustraer un reloj valorado en 75.000 euros

Detenido por robo con fuerza en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen español, por ser el presunto autor de un robo con fuerza en un domicilio, en el que, entre otras pertenencias, sustrajo un reloj de alta gama valorado en 75.000 euros.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la investigación la llevó a cabo el Grupo de Robos de la Policía Nacional cuando conoció que un varón accedió al interior de la vivienda, fracturando una ventana, para apoderarse de diferentes objetos. Entre los efectos sustraídos, había tres teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles de alta gama, además del reloj.

Los policías llevaron a cabo varias pesquisas hasta identificar al presunto autor de los hechos, que se produjeron hace dos días y este lunes realizaron un dispositivo para localizarlo y detenerlo como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Gracias a la investigación, se conoció que el mismo varón habría forzado el acceso a otro domicilio en la zona de Playa el pasado sábado y que, una vez en el interior, se habría apoderado de una maleta con documentación y dispositivos electrónicos.

El hombre habría robado, y fue detenido por ello en anteriores ocasiones, hasta tres veces más en el mismo inmueble. Por ello, se le imputaron dos robos con fuerza en domicilio.