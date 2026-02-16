Detenido por entrar a robar en dos viviendas y dos locales en el Secar de la Real

Archivo - Sucesos.- Detenido un hombre por vender obras de arte falsificadas de un autor mallorquín - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente entrar a robar en dos viviendas y dos establecimientos situados en la zona del Secar de la Real, en los que cogió más de 1.500 euros.

Los robos ocurrieron entre octubre y diciembre y dieron paso a una investigación que finalizó la semana pasada, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

En el primero de ellos, el 22 de octubre, el presunto autor forzó la pared de la ventana de una vivienda para entrar a robar y removió objetos del interior.

Igualmente, el 3 de noviembre, un hombre denunció que durante la noche anterior alguien había fracturado la puerta de su domicilio y le había robado la documentación de un vehículo y 675 euros en efectivo.

Posteriormente, el 12 de diciembre una patrulla policial fue alertada de que se estaba produciendo un robo en una tienda de la zona de la carretera de Valldemossa. Al llegar ya no había nadie en el interior del local, que tenía una persiana forzada y el cristal de la ventana rota, y habían robado 250 euros de una caja fuerte.

Ese día se detuvo a un hombre, en torno a la hora que ocurrió el robo en la tienda y en la misma zona, por robar en el interior de varios vehículos.

El último robo ocurrió la semana siguiente cuando una persona rompió la ventana de una peluquería con un extintor y cogió 600 euros que había dentro.

Según la Policía, ese día el hombre que fue detenido por robos en coches fue visto por la zona con sangre en las manos y un corte fino. Tras la investigación, este hombre fue detenido por presuntamente ser autor de cuatro delitos de robo con fuerza.