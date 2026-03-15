Detenido por estafar más de un millón de euros con facturas falsas de un entramado de 40 empresas

Agente de delincuencia económica de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente haber estafado más de un millón de euros con recibos y facturas falsos.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, la investigación se llevó a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras la denuncia interpuesta por el responsable de una entidad bancaria, que informaba que desde el pasado mes de mayo del 2025, habían observado descuadres económicos de cantidades de cierta importancia en la ejecución de cobros de facturas.

Según el responsable de la entidad bancaria, habían constatado como varios de sus clientes, en un corto intervalo de tiempo, habían abierto cuentas bancarias contratando en todas ellas los servicios de emisión, ejecución y gestión de recibos domiciliados.

Una vez que los supuestos clientes abrían las cuentas bancarias, automáticamente llegaban recibos y facturas para ejecutar el cobro. La entidad bancaria ordenaba el cobro y abonaba la cantidad emitida en las facturas. En esos momentos, los denunciados, una vez cobrados los recibos transferían el dinero a otras cuentas.

Posteriormente, al comprobar que las facturas eran fraudulentas, la entidad solicitaba la devolución de los importes pagados, pero no se pudo hacer efectiva la devolución porque tanto la cuenta ordenante del pago como la cuenta emisora se encontraban a cero.

Durante la investigación, constataron que todas las cuentas bancarias abiertas, así como las empresas y sociedades, figuraban a nombre de ciudadanos de países del este, como Bulgaria o Rumanía.

Tras haber identificado a los contratantes de las cuentas bancarias, se comprobó que había un nexo común con un ciudadano pakistaní.

Este, supuestamente, los reclutaba y daba de alta empresas y sociedades a sus nombres y abría igualmente cuentas bancarias asociadas con las que llevaba a cabo el fraude económico. Los investigadores han constatado que el entramado societario contaba con más de 40 empresas instrumentales.

Confirmados los hechos, los agentes comprobaron que el presunto autor, junto a otras personas, había estafado más de un millón de euros.

Finalmente, se detuvo al ciudadano pakistaní como presunto autor de un delito de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La Investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.