Detenido en Formentera por herir con una pistola de aire comprimido a tres personas - GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años por supuestamente herir con una pistola de aire comprimido a tres personas en Formentera.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos tuvieron lugar este jueves de madrugada, cuando se recibió un aviso por un incidente entre varios individuos en la calle Major de Sant Ferran.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a tres hombres con heridas sangrantes. Según el testimonio de las víctimas, las lesiones fueron provocadas por joven con una pistola de aire comprimido tras una discusión.

Debido a la gravedad de las heridas, uno de los afectados fue trasladado al Hospital de Formentera, un segundo herido fue evacuado al Hospital de Can Misses (Eivissa) y el tercer implicado recibió asistencia por heridas de menor consideración.

Tras asistir a los heridos, de origen magrebí, la Guardia Civil organizó una batida por las inmediaciones para localizar al sospechoso, también magrebí, que fue detenido poco después como presunto autor de un delito de lesiones.

Aunque en el momento del arresto no portaba el arma, los agentes realizaron una inspección en las calles adyacentes y lograron recuperar la pistola de aire comprimido que había sido arrojada por el detenido en su huida.