Detenido por golpear con un vaso de cristal a un hombre en un bar del paseo marítimo de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y daños tras, presuntamente, golpear con un vaso de cristal en la cara a otro cliente de un local de ocio del Paseo Marítimo.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, la agresión produjo después de que la víctima hubiera estado hablando con la expareja del arrestado. Durante el altercado también ha resultado herida una camarera y el establecimiento ha sufrido daños valorados en más de 1.500 euros.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.00 horas del pasado viernes, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron al establecimiento tras recibir un aviso de que los vigilantes de seguridad retenían a un hombre implicado en una pelea.

A su llegada, los policías comprobaron que la víctima presentaba heridas de consideración en el rostro, a la altura del ojo izquierdo y la mandíbula, provocadas presuntamente por el impacto de un vaso de cristal, por lo que solicitaron asistencia sanitaria y el herido fue trasladado a un centro hospitalario.

El presunto agresor manifestó a los agentes que había recriminado a la víctima que estuviera hablando con su expareja y que la discusión derivó en la agresión, después de que, según su versión, el otro hombre le empujara.

Posteriormente, los agentes recabaron el testimonio de varios testigos, que corroboraron lo sucedido. Asimismo, el propietario del establecimiento denunció daños en el mobiliario valorados en más de 1.500 euros y una camarera ha resultado herida por los cristales desprendidos durante la agresión. Finalmente, la Policía Nacional arrestó al hombre como presunto autor de un delito de lesiones y daños.