Detenido por grabar a una mujer en un baño público de Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente grabar con su teléfono móvil a una mujer cuando se encontraba realizando sus necesidades fisiológicas en el interior de un baño público de la estación Intermodal de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron el pasado 25 de marzo.

Cuando se encontraba realizando sus necesidades fisiológicas, se percató de que un hombre le estaba grabando con un teléfono móvil por el hueco del baño contiguo.

Según el relato de la denunciante, cuando consiguió apartar el dispositivo escuchó al sospechoso salir del baño. Después informó de los sucedido a los vigilantes de seguridad, quienes vieron como el hombre salía corriendo de los baños.

Los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y consiguieron identificar al sospechoso, quien fue finalmente detenido el pasado jueves como supuesto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.