Detenido un hombre de 26 años por un robo con violencia en Llucmajor

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de robo con violencia después de haberle arrebatado el teléfono a una mujer de un fuerte tirón en Llucmajor.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado 30 de octubre una mujer paseaba con su hijo de la mano por una calle del Arenal de Llucmajor y, mientras iba hablando por teléfono, un individuo se le acercó corriendo por la parte de atrás y le arrebató el teléfono. La víctima, junto a su hijo, emprendió la persecución mientras el varón se burlaba de ella y no consiguió alcanzarlo.

Agentes de la Guardia Civil de Llucmajor recibieron la denuncia que la mujer había interpuesto ante la Policía Nacional e iniciaron las diligencias para la localización del autor del robo.

Tras las indagaciones, agentes de la Guardia Civil detuvieron a un varón de 26 años, natural del este de Europa, como autor del ilícito.