Detenido un hombre por acosar durante meses a una mujer causándole daños a su coche en Maó

Un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente acosar durante meses a una mujer a cuyo coche le causó daños en varias ocasiones en Maó.

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando una mujer interpuso una denuncia por unos desperfectos que, aparentemente provocados con un objeto punzante, había sufrido su vehículo.

Los daños, ocasionados en la capota, ascendían hasta los 7.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una vez identificaron al supuesto autor, los agentes le localizaron e interrogaron. El hombre, de mediana edad, reconoció los hechos y fue arrestado.

El pasado fin de semana la Policía recibió una nueva denuncia en la que la misma mujer denunciaba nuevos daños en su vehículo. En esta ocasión, se había encontrado uno de los retrovisores del coche roto y una cinta negra pegada alrededor del vehículo.

Los agentes confirmaron que se trataba del mismo hombre y le volvieron a detener como supuesto autor de un delito de daños y otro de acoso.