Detenido un hombre por agredir a su madre y a su hermana tras una discusión doméstica en Palma

Una agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos a la Policía Comunitaria del Distrito Oeste, han detenido a un hombre, de 26 años y nacionalidad nigeriana, tras agredir a su hermana y a su madre después de una discusión doméstica.

La intervención tuvo lugar la tarde de este pasado domingo, 24 de agosto, en una vivienda del barrio de Camp Redó, gracias a las llamadas de varios vecinos que alertaron de una fuerte discusión.

Según ha informado este martes el cuerpo policial en nota de prensa, una patrulla comisionada por la Base del 092 localizó al presunto agresor fuera del domicilio, quien admitió haberse peleado con su hermana.

Ya en el interior, la madre y la hermana relataron a los agentes que la discusión se había originado por una cuestión doméstica y que el hombre había agredido físicamente a la joven. Al intentar la madre interponerse para protegerla, también fue golpeada.

Los agentes comprobaron que la madre presentaba hematomas y arañazos visibles en un brazo y un ojo hinchado. Ambas aseguraron que no era la primera vez que sufrían agresiones y expresaron su voluntad de presentar denuncia.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido por un presunto delito de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar. Una vez acabadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas, así como de comunicarse con ellas.