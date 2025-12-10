Detenido un hombre por cometer nueve robos en hoteles y establecimientos de Palma

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de nueve robos con fuerza y un delito de hurto en hoteles, supermercados y establecimientos de comida en Palma.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional observaron como en seis días se habían incrementado las denuncias por robos con fuerza en la zona del centro de la ciudad, habiéndose apoderado de más de 3.000 euros.

Según las denuncias, el presunto autor entraba en los establecimientos y se apoderaba de cualquier objeto de valor. El detenido cometió cinco robos en el mismo hotel.

Tras las primeras pesquisas, identificaron a un hombre español y establecieron un dispositivo de búsqueda, localización y detención del mismo como presunto autor de todos los robos con fuerza y el delito de hurto denunciados.

El presunto autor, que fue detenido por hechos similares la semana anterior, fue trasladado a dependencias policiales.