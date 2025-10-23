Detenido un hombre por descargar y almacenar fotos y vídeos con contenido pedófilo en Palma - POLICÍA NACIONAL

El presunto autor descargaba estos archivos desde abril de 2024 y tenía 135 carpetas en su ordenador

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre por un presunto delito de corrupción de menores por la tenencia de material audiovisual, fotos y vídeos de pornografía infantil.

La detención es el resultado de una operación contra la tenencia y distribución de material de explotación o abuso sexual infantil por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos, Ciberdelincuencia y Delincuencia Económica de la Policía Nacional, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

La Policía, analizando las redes de intercambio de archivos de este tipo en internet, localizaron en Palma a una persona que descargaba numerosos archivos de contenido pedófilo. En concreto, se monitorizaron 152 direcciones de archivos desde abril de 2024 hasta este octubre.

Con autorización judicial, los agentes realizaron un registro en el domicilio del investigado e intervinieron un ordenador de sobremesa. En el dispositivo, había una cantidad de archivos que todavía no se ha concretado y estaban divididos en 135 carpetas.

Tras su detención el pasado martes, el hombre pasó a disposición judicial.