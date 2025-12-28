Detenido un hombre por destrozar la terraza de un bar y amenazar al propietario en Palma

Daños causados en un bar de Palma por el detenido - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron este pasado lunes, 22 de diciembre, a un hombre, español de 54 años, como presunto autor de delitos de daños, amenazas y resistencia grave a la autoridad, por destrozar la terraza de un bar, amenazar al propietario y mostrar una actitud agresiva y resistencia ser detenido por los agentes.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que los hechos ocurrieron la noche del pasado 22 de diciembre, sobre las 22.15 horas, en la calle Gaspar Sabater.

La Sala del 092 comisionó a una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local tras recibir aviso de que un cliente estaba destrozando el local. A su llegada, los agentes encontraron a un varón en estado de gran excitación golpeando la pared exterior del establecimiento.

Según manifestó el propietario del bar, el hombre había reaccionado violentamente cuando se le negó servirle más bebidas alcohólicas. Empezó a lanzar mesas y sillas de la terraza, poniendo en peligro al resto de clientes y viandantes, y golpeó la pared hasta hacer dos agujeros. Además, amenazó de muerte al propietario, que tuvo que refugiarse en el interior del local con otras personas.

Al ser requerido por los agentes, el individuo mantuvo una actitud agresiva y se resistió activamente a la detención, por lo que tuvo que ser reducido.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.