Detenido un hombre al que le enviaron un paquete con más de medio kilo de hachís en Ciutadella
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 10 septiembre 2025 15:10

MENORCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de nacionalidad española y 30 años, quien era el destinatario de un paquete de correos con más de medio kilo de hachís enviado desde la Península y con destino a la urbanización de Cala en Blanes, en Ciutadella.

Los agentes especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil detectaron el envío de la droga y llevaron a cabo las indagaciones para la identificación y detención del destinatario por parte de agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Menorca y la incautación de los 671,1 gramos de hachís que contenía el paquete.

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, tiene entre otros objetivos actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino a Baleares.

Estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, que actúan de forma individual y autónoma, usando diferentes redes sociales para la venta de este tipo de sustancias.

Una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando a su vez identidades falsas en los envíos, para así dotarse de seguridad ante una posible acción policial.

