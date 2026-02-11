Detenido un hombre en Maó por robar en una vivienda mientras sus ocupantes dormían

MENORCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó ha detenido a un hombre que presuntamente estaba robando en una vivienda mientras sus ocupantes dormían.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 04.10 horas, cuando un vecino solicitó presencia policial tras escuchar ruidos en la vivienda colindante y observar varias luces del interior encendidas, por lo que sospechó que podría estar ocurriendo algo en el inmueble.

Al llegar al lugar, varias patrullas de la Policía Nacional realizaron una primera inspección exterior de la vivienda y observaron una de las ventanas fracturada.

Los agentes se dispusieron a entrar en el domicilio y, en ese momento, un hombre salió al exterior por la ventana rota portando en una mano una botella de licor.

Al preguntarle por el motivo de su presencia en la vivienda, el individuo manifestó que no era residente y no pudo justificar su estancia en el inmueble.

Los agentes localizaron a los dos ocupantes de la vivienda, que informaron de que no conocían al hombre y que, tras escuchar ruidos, se habían escondido en una habitación y habían llamado a los servicios de Emergencias.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales.