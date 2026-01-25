Detenido un hombre por propinar puñetazos a otro, morderle la oreja y provocarle heridas de gravedad en Palma

Un agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Oeste, de espaldas. Recurso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones, por propinar puñetazos a otro, morderle la oreja y provocarle heridas de gravedad en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se remontan al pasado 22 de diciembre, en el barrio de Sa Indioteria, cuando un varón dejó con su moto a una amiga en un establecimiento y, al apearse y despedirse de la mujer, un hombre se abalanzó, de manera sorpresiva, sobre él.

El presunto autor empezó a propinar puñetazos al hombre, por lo que éste le sujetó los brazos para detener la agresión.

En ese instante, el asaltante mordió la oreja al varón, provocándole una fuerte hemorragia, lo que hizo que la víctima le soltara, pudiendo de este modo el agresor huir del lugar.

Tras todo esto, la mujer le explicó al agredido que el presunto autor era su expareja y que era muy celoso. Ello podría haber sido el motivo de la agresión, según la amiga.

A continuación, el varón fue a un centro hospitalario para ser atendido de la herida en la oreja, precisando de 15 puntos de sutura para tratar la hemorragia.

Tras interponer denuncia en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el Grupo de Investigación Oeste inició una investigación para identificar y localizar al presunto autor y para esclarecer los hechos.

Una vez identificado el agresor por los agentes, éstos pudieron localizarlo y realizar un dispositivo el pasado martes para interceptarlo.

Por ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.