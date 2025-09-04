Detenido un hombre por robar artículos por valor de 1.800 euros en una tienda del aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 34 años y nacionalidad francesa, por presuntamente robar varios artículos por valor de 1.800 euros en el Duty Free del aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto recibieron un aviso de los vigilantes de seguridad de que un pasajero habría robado varios objetos.

Los agentes localizaron al presunto autor en la terminal del aeropuerto y al registrar su bolsa comprobaron que llevaba varios perfumes de reconocidas marcas, además de varios paquetes de tabaco. Así, fue detenido y presentado ante la Autoridad Judicial competente.