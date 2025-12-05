Detenido un hombre por robar a clientes de hoteles y restaurantes de Palma

Comisaría de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palma ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en el interior de hoteles y un restaurante de la zona comercial de la capital balear.

Según ha informado el cuerpo policial, desde noviembre el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro llevaba a cabo una investigación para el esclarecimiento de varios delitos de hurto.

En las denuncias recogidas, las víctimas, todas extranjeras, informaban que les sustrajeron sus pertenencias mientras hacían se registraban en los hoteles sin que se percataran de los hechos. Los turistas echaban en falta diferentes objetos como relojes de alta gama, bolsos y carteras, así como importantes cantidades de dinero en divisas extranjeras. Todo ello valorado en más de 18.000 euros.

Tras las primeras pesquisas se comprobó cómo los hechos habían sido cometidos por el mismo varón. El responsable se hacía pasar por turista, mezclándose con el entorno utilizando una vestimenta y accesorios que le hacían pasar por desapercibido.

Una vez los agentes identificaron al presunto autor, centraron la investigación en localizarlo, algo que no fue posible en un primer momento. Finalmente se ha conseguido su detención cuando se encontraba cerca de los hoteles en los que ya había cometido alguno de los hurtos.