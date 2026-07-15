Detenido un hombre por robar en el interior de varios vehículos en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, de 33 años y origen senegalés, como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la calle de Les Rafeletes.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el presunto autor utilizó un cierre antirrobo de motocicleta para romper las ventanillas de los vehículos y sustraer los objetos que había en su interior.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas, después de que una llamada alertara a la Policía. A su llegada, los agentes localizaron dos vehículos con las ventanillas fracturadas. En ese momento, un testigo manifestó que había visto al sospechoso huir del lugar e indicó a los agentes la dirección que había tomado. Otro conductor explicó que había encontrado su turismo con daños similares en la ventanilla trasera y entregó a los agentes un cierre antirrobo de motocicleta de color rojo.

Mediante la descripción facilitada por los testigos y el dispositivo desplegado en la zona, otra patrulla interceptó al sospechoso en la avenida de Gabriel Roca.

El hombre llevaba una bolsa con diferentes herramientas profesionales de bricolaje y construcción, entre ellas dos taladros, dos radiales, cinco baterías para herramientas portátiles, tres cargadores, varios destornilladores, alicates, cinceles y una pata de cabra, además de una tarjeta bancaria a nombre de una tercera persona.

Los propietarios de los vehículos afectados confirmaron que las herramientas habían sido sustraídas del interior de sus respectivos maleteros.

Por todo ello, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Una vez instruidas las diligencias, el detenido y los efectos recuperados fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.