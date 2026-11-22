Dos agentes de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente huir de un control policial en Palma, colisionar contra un autobús municipal y esconderse durante unas semanas.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron a inicios de este mes de noviembre en el barrio de La Soledat.

El sospechoso se aproximó a un control conduciendo un coche y, al advertir la presencia de los agentes, frenó de forma brusca y comenzó a realizar maniobras agresivas con la intención de eludir el dispositivo policial.

Pese a las indicaciones de los policías para que detuviera el vehículo, el conductor hizo caso omiso y continuó su marcha de forma temeraria. En su huida, colisionó contra un autobús municipal y generó una situación de grave peligro para la seguridad del tráfico.

Ante la actitud del conductor y el riesgo que suponía su comportamiento, uno de los agentes llegó a desenfundar su arma reglamentaria. Sin embargo, consiguió escapar.

La Policía Nacional abrió una investigación y, tras varias gestiones, identificó al sospechoso y descubrió las zonas de Palma que frecuentaba. No obstante, se encontraba en paradero desconocido y lo pusieron en busca y captura.

No fue hasta finales de esta semana cuando una patrulla le localizó en el barrio de Son Gotleu. El hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de resistencia y desobediencia.