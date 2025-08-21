Detenido en Ibiza por su implicación en robos con fuerza en establecimientos y robo de vehículos. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Lezo Ball', ha detenido en Ibiza a un ciudadano británico por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza en establecimientos y robo de vehículos.

Según ha informado la Guardia Civil este jueves, la operación se inició tras el robo de una furgoneta el pasado 14 de julio en el polígono de Montecristo.

Las pesquisas llevaron a los agentes a centrar la investigación en un grupo de ciudadanos británicos, alojados en Sant Antoni, que se habrían desplazado a la Isla con el objetivo de cometer robos con fuerza en viviendas y locales comerciales.

El 9 de agosto, agentes de la Guardia Civil localizaron un vehículo con matrícula inglesa abandonado y parcialmente calcinado, posiblemente en un intento de eliminar pruebas.

Las investigaciones confirmaron que se trataba de un coche robado en Reino Unido, utilizado en Ibiza con placas "dobladas" para desplazarse y cometer hechos delictivos.

Asimismo, se constató que la misma banda había perpetrado un robo en una tienda de artículos de lujo en Marina Botafoch, empleando la furgoneta sustraída como apoyo logístico para almacenar y trasladar los efectos robados.

La rápida intervención permitió a la Policía Local de Sant Josep recuperar la furgoneta con numerosos objetos sustraídos en su interior, valorados en torno a 100.000 euros.

Con esta intervención, la Guardia Civil ha conseguido neutralizar la actividad de una organización criminal especializada en robos, caracterizada por el uso de vehículos sustraídos como medio para ejecutar sus delitos.

Dicha operación ha contado con la colaboración de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de Sa Talaia, facilitando grúa y depósito del vehículo, así como con la entrega de pertenencias incautadas.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer otros posibles ilícitos cometidos por la misma organización en la isla de Ibiza.