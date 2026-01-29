Detenido por incendiar de madrugada varios contenedores en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por presuntamente quemar tres baterías de contenedores situados en diferentes calles de la ciudad.

Los incendios ocurrieron la madrugada del pasado domingo cerca de la calle General Riera y provocaron daños por más de 20.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

El primer incendio fue en la calle Germanetes, donde la Policía tuvo que cortar el tráfico a causa de la propagación del fuego, hasta que los bomberos lo extinguieron. El fuego calcinó tres contenedores y las llamas afectaron a un edificio.

Mientras se actuaba en este incendio se produjeron otros dos en la misma zona, en concreto en la calle Ausias March. Varios vecinos alertaron del fuego en los contenedores y las patrullas apagaron uno de los fuegos.

El tercer incendio se intentó apagar con los extintores pero al estar ya virulento los agentes separaron el resto de contenedores para evitar que afectaran las llamas. Los bomberos intervinieron y apagaron el fuego. Este último incendio quemó un contenedor y la fachada de un edificio.

La Policía Nacional comenzó una investigación ante los indicios de que los incendios podían ser intencionados e identificó a un hombre, que en el momento de la detención llevaba cuatro mecheros y otros objetos para prender fuego a los contenedores.