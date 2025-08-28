Detenido por intentar estafar casi 2.000 euros a un hotel de s'Arenal con una reserva falsa

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 28 años por supuestamente intentar estafar 1.964 euros a un hotel de s'Arenal (Llucmajor) con una reserva falsa.

El sospechoso, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, pasó una noche en un conocido establecimiento de la zona.

Al día siguiente mostró a los recepcionistas una captura de pantalla de una supuesta ampliación de su reserva que, dijo, había realizado a través de un portal web.

El documento que enseñó a los trabajadores indicaba que había alargado su reserva durante varias noches por un valor de 1.964 euros. Aunque en un primer momento pensaron que la gestión podía estar pendiente de confirmación, posteriormente verificaron que nunca existió tal reserva y que se trataba de un justificante falso.

Una vez verificado el fraude, y ante la negativa del sospechoso de abonar la cantidad que le correspondía, los empleados alertaron a la Guardia Civil.

Los agentes se desplazaron hasta el hotel y arrestaron al joven, un turista de nacionalidad francesa, como supuesto autor de un delito de estafa.