Detenido por intentar okupar una vivienda en Sant Josep junto a un grupo de personas - POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP
EIVISSA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil han detenido a un hombre por intentar okupar una vivienda en Sant Josep de Sa Talaia junto a un grupo de personas.
Según ha informado el cuerpo municipal en sus redes sociales, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado jueves.
Los agentes se desplazaron tras el aviso de unos vecinos que manifestaron haber visto a un grupo de entre cinco y siete hombres forzando la puerta de acceso a una vivienda.
En el interior fue localizado uno de los sospechosos, quien se negó reiteradamente a colaborar y a identificarse, mostrando una actitud hostil y desafiante.
En un vídeo difundido por la Policía Local, se observa al hombre sujetando un hacha que los agentes le piden que suelte. Por todo ello fue arrestado como supuesto autor de un delito de usurpación.