Detenido por intentar secuestrar a una menor a la salida de un centro educativo en Eivissa

Dos agentes de la Policía Nacional, en Eivissa. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Eivissa por supuestamente intentar secuestrar a una menor a la salida de un centro socioeducativo.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado jueves, cuando el hombre abordó a la víctima en la calle y la invitó a ir a su coche con la promesa de darle chucherías.

Ante su negativa y su intento de huida, el sospechoso la agarró del antebrazo mientras insistía en que se fuera con él y no dijera nada a nadie, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La menor logró zafarse y refugiarse en el interior de un supermercado, donde pidió ayuda a las personas que se encontraban allí.

Varios vecinos de la zona que estaban comprando, al escuchar lo que había sucedido, fueron en busca del hombre. Aunque intentó darse a la fuga y se produjo un forcejeo, finalmente lograron retenerle.

Poco después llegaron los agentes de la Policía Nacional, quienes brindaron asistencia sanitaria a la menor y localizaron a su madre para garantizar su protección.

El sospechoso, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de detención ilegal. La autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima.