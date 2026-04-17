Detenido por intentar sobornar a una alto cargo del Govern

Archivo - Juzgados de Vía Alemania (Palma). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Mallorca por tratar de sobornar a la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer.

El hombre fue arrestado y acusado de cohecho después de acudir al despacho de la alto cargo para abordar una problemática relacionada con unos permisos vinculados a sus negocios, según ha publicado este viernes el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La directora general denunció ante la Policía Nacional al hombres después de que éste acudiera a su despacho para solucionar problemas relacionados con unos permisos con una caja de bombones y 20.000 euros. Un juzgado de Palma se ha hecho cargo del caso y ha declarado la causa secreta.

Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han subrayado la correcta actuación de la directora general y la inmediata comunicación de los hechos a la Policía.