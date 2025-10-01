Detenido un joven por agredir violentamente a tres turistas en Menorca

MENORCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este miércoles de la detención de un joven de origen español por agredir de forma violenta a tres turistas franceses a finales de agosto en la zona de ocio del puerto.

Los tres visitantes tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario al sufrir todos ellos un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, las víctimas describieron a sus asaltantes y la Policía Judicial de Ciutadella comenzó una investigación.

Tras visualizar las grabaciones que varios testigos hicieron con sus teléfonos móviles y que rápidamente se difundieron por las redes sociales, se pudo identificar a los autores.

En las imágenes, se observa a un grupo de jóvenes junto a una de las víctimas, ya inconsciente en el suelo, y cómo uno de ellos continuó golpeándola con un objeto contundente para sustraer su teléfono móvil.

Al reconocer a uno de los atacantes, la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alaior, pudo detenerlo el pasado 25 de septiembre como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones.

Asimismo, la Policía Judicial de Ciutadella continúa investigando para tratar de determinar la participación del resto de jóvenes en la agresión. De igual manera, los jóvenes también provocaron daños en la puerta de un domicilio particular por valor de más de 2.000 euros en el momento que agredieron a los turistas.