Detenido un joven en Sant Antoni tras guardar en una maceta distintas sustancias estupefacientes

IBIZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un joven de 19 años como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser sorprendido guardando distintas drogas en una maceta.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, este lunes una patrulla que realizaba labores de prevención de la seguridad ciudadana en la localidad de Sant Antoni observó cómo un varón depositaba un recipiente en una maceta que se encontraba en la vía pública.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud esquiva, mostrando claros síntomas de nerviosismo e intentando abandonar apresuradamente el lugar, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes.

Una vez los guardias civiles le dieron alcance y lo identificaron, comprobaron que en el interior del recipiente había diversas sustancias estupefacientes. En concreto, hallaron 45 dosis de cocaína, hachís, ketamina, 'tusi', MDMA y marihuana, además de 47 pastillas de éxtasis y dinero.

Por todo ello, se procedió a la detención del varón de 19 años y nacionalidad senegalesa como autor de un delito contra la salud pública.

OPERACIÓN 'ZULU-BRAVO'

La Guardia Civil, en el marco del dispositivo de seguridad que viene llevando a cabo cada año en temporada estival denominado 'Zulu-Bravo', ha recordado que está reforzando la vigilancia y protección en zonas de ocio de la isla de Ibiza y de Mallorca con el objetivo de prevenir y reducir los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, otros delitos de diferente índole y los relacionados con el tráfico de drogas.