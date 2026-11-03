Detenido un joven en Santanyí por tráfico de drogas tras hallarle un kilo de marihuana en el coche

Bolsa intervenida por la Guardia Civil, con un kilo de marihuana. - GUARDIA CIVIL

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de nacionalidad española porpresunto tráfico de drogas al haber sido interceptado con un kilo de marihuana en su coche.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron a las 19.00 del lunes, cuando agentes realizaban un control en el marco de las funciones de seguridad ciudadana. Al dar el alto a un vehículo, se dieron cuenta del fuerte olor a marihuana que desprendía el coche.

Por ello, inspeccionaron el interior del turismo y, en la parte trasera, encontraron una bolsa de gran tamaño que contenía un kilo de cannabis.

Ante estos hechos, la sustancia quedó intervenida y el conductor fue detenido por tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.