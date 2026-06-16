Detenido el ladrón de una mochila en Playa de Palma gracias a un geolocalizador

Archivo - Policía Local en la Playa de Palma. - POLICÍA EN LA PLAYA DE PALMA - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre, de 44 años y nacionalidad española, por el robo de una mochila a un turista en la Playa de Palma el pasado sábado, gracias a que la víctima contaba con un dispositivo de geolocalización entre sus pertenencias.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el sospechoso fue localizado durante una batida por la zona que los agentes realizaron junto al afectado, lo que permitió encontrarlo a las 16.00 horas mientras se encontraba dormido en el interior de un vehículo con el motor en marcha.

Durante la intervención, los agentes observaron que el hombre presentaba un estado de confusión que le impedía atender a las indicaciones policiales, por lo que le solicitaron que apagara el motor del vehículo. Al registrar del coche, localizaron la mochila sustraída en los asientos traseros, que fue reconocida por la víctima como suya.

Sin embargo, el denunciante advirtió que le faltaba un reloj valorado en 450 euros. El detenido aseguró que lo había arrojado a un contenedor durante la huida, aunque no pudo ser recuperado.

Tanto la mochila como el dispositivo de localización fueron devueltos a su propietario en dependencias policiales. El vehículo del detenido fue retirado por la grúa municipal al depósito, mientras que el arrestado pasó a disposición de la Policía Nacional.