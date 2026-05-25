Detenido un ladrón reincidente por robar en un hostal de Maó

MENORCA 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar en un hostal de Maó. El sospechoso ya había sido arrestado pocos días antes por hechos similares.
El robo sucedió pasado viernes, cuando una persona accedió a un hostal de Maó, abriendo la puerta con la contraseña. Dentro robó diferentes objetos, la mayoría de los cuales estaban en el interior del frigorífico. Tras conseguir el botín, el hombre abandonó el lugar.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que una vez identificado al presunto responsable, montó un dispositivo para su localización.
El sábado el hombre fue localizado y detenido como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. La mañana de este lunes ha pasado a disposición de la autoridad judicial.