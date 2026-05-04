Detenido el líder de una banda criminal que robaba relojes y dinero a turistas en campos de golf de Mallorca

Detenido el líder de una banda criminal que robaba a turistas en campos de golf de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto líder de un grupo criminal especializado en robar objetos de valor y tarjetas de crédito a turistas en campos de golf de Mallorca.

Los supuestos autores, originarios de Europa del Este, accedían a los clubes perfectamente caracterizados como jugadores y se integraban para robar pertenencias en cualquier descuido, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Además, empleaban técnicas de sabotaje, como colocar piedras en los caminos para bloquear los 'buggies' de golf para que los jugadores aparcaran en zonas apartadas y así aprovechar para robar sus pertenencias.

También robaban tarjetas de crédito con las que hacían rápidamente numerosos cargos antes de que las víctimas pudieran cancelarlas. Para ello, utilizaban un datáfono vinculado a apliaciones de cobro electrónico, de modo que lograban introducir el dinero en el circuito legal de forma inmediata.

Al detenido también se le imputa un asalto violento con arma blanca el pasado 4 de abril en un campo de golf de Calvià. Según la Guardia Civil, el presunto autor robó una bolsa con 1.500 euros en efectivo y un reloj de lujo valorado en 11.000 euros. Después de este suceso, el sospechoso huyó de Mallorca.

La identificación de los presuntos autores fue compleja debido a que usaban identidades falsas para alquilar vehículos, alojarse en hoteles y viajar.

Finalmente, el pasado 26 de abril los agentes detectaron el regreso a Mallorca del supuesto líder, que fue detenido en un campo de golf en Calvià mientras intentaba cometer un nuevo robo.

Igualmente, se le intervino un vehículo de gama media, dinero en efectivo, joyas, relojes, ropa y objetos para la comisión de los robos, además de un terminal de punto de venta (TPV) para cobros fraudulentos.

Tras pasar a disposición judicial, se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros sobre los campos de golf de la isla en los que había actuado.

La Guardia Civil ha informado que con este arresto se ha detenido al miembro más activo del grupo, a quien se le imputan al menos diez hechos delictivos. La investigación continúa abierta para localizar y detener al resto de los integrantes, algunos de los cuales ya han sido identificados