Detenido por llevar varias dosis de cocaína, cristal y tusi escondidas entre sus genitales en Palma

Las dosis de droga y el dinero en efectivo intervenido al arrestado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 30 años por supuestamente llevar varias dosis de cocaína, cristal y tusi escondidas entre sus genitales.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, ocurrieron la madrugada del pasado sábado durante un control de tráfico que los agentes desarrollaban en la avenida Gran i General Consell.

Los policías del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) dieron el alto a un turismo cuyo conductor, según pudieron comprobar, mostraba un estado de gran nerviosismo.

Al ser preguntado, el hombre intentó justificar su actitud diciendo que llevaba consigo un grínder, es decir, una herramienta para desmenuzar marihuana.

No obstante, los agentes registraron sus pertenencias y encontraron escondida entre sus genitales una bolsa que contenía diversas sustancias estupefacientes separadas en dosis.

En total se intervinieron 24,79 gramos de tusi, 23,94 gramos de cocaína y 4,88 gramos de cristal, además de 100 euros en efectivo que estaban escondidos bajo la alfombrilla del asiento del conductor.

El hombre, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la Policía Nacional. Su vehículo fue inmovilizado y trasladado a comisaría para realizarle una inspección más exhaustiva.