Detenido en Manacor por abandonar a su madre anciana sin comida y rodeada de heces de animales

La víctima se encontraba en un grado de inanición "muy elevado" y convivía con perros en estado "pésimo"

El arrestado acceso a la cuenta bancaria de su madre y se quedaba con el dinero de su pensión

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente dejar a su madre, de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad, desatendida en su vivienda de Manacor sin comida en la nevera y rodeada de heces de animales.

La investigación se inició después de que una mujer que acudía de forma habitual al domicilio de la mujer para comprobar que estuviera bien alertara a la institución que gestiona los servicios de dependencia de la mala situación en la que se encontraba.

Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, al tener conocimiento de los hechos, se desplazaron hasta la vivienda para hablar con la mujer y comprobar las condiciones en las que vivía.

La casa, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, acumulaba basura y heces y orines de animales. Algunas habitaciones tenían manchas de humedad y moho y la cocina estaba llena de platos sucios apilados y no había nada en la nevera.

El grado de inanición que presentaba la mujer era "muy elevado" y el estado de los perros que se encontraban con ella en la vivienda, que carecían de chip y de cartilla veterinaria, era "pésimo".

Los agentes, además, averiguaron que el hijo tenía acceso a la cuenta bancaria de la víctima y se quedaba con el dinero de su pensión.

En vista de todo ello, los investigadores detuvieron al sospechoso como supuesto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La autoridad judicial dictó, a instancias de la Fiscalía, una orden de alejamiento y le prohibió al hijo acercarse al domicilio de su madre.

La mujer quedó a cargo de los servicios sociales y la Policía Local de Manacor gestionó la retirada de los perros de la vivienda.