Detenido en Manacor por agredir sexualmente a su mujer y pegarle en presencia de sus hijos

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre, para quien ya se ha ordenado orden de alejamiento y control telemático, por supuestamente agredir sexualmente a su mujer y maltratarla continuamente, a veces en presencia de sus hijos.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, fue la hija la que avisó a una amiga y esta a su vez la que puso contó los hechos a profesores de su colegio, que avisaron a la policía.

Los hechos se cometieron en el domicilio familiar cuando celebraban el cumpleaños de la mujer. En un momento dado, ella rechazó mantener relaciones sexuales y el hombre arremetió brutalmente contra ella, agrediéndola físicamente. Le provocó diversas lesiones en la boca, ojo y oído. La mujer llegó a perder el conocimiento.

Todo esto ocurrió en el domicilio familiar, donde conviven los hijos menores de edad.

La mujer, han explicado los agentes, viene sufriendo maltrato y abuso sexual desde hace tiempo, aunque no había denunciado. Sin embargo, en esta ocasión sí que intentó llamar a la policía, pero el varón le había quitado el teléfono.

Fue entonces cuando, aprovechando que el sospechoso estaba dormido, la hija mayor envió un mensaje de socorro a una amiga del colegio.

La amiga al ver el mensaje comunicó el hecho a sus profesores y estos, al ver que además ninguno había acudido al centro escolar, pusieron la noticia inmediatamente en conocimiento de la Policía Nacional.

Los policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato hasta el domicilio de la familia, donde encontraron herida a la mujer y a los niños en shock. El hombre fue detenido en las inmediaciones del domicilio.

Se solicitó presencia de ambulancia y se activó a los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que se hizo cargo de los menores y de iniciar la investigación.

Una vez dada de alta la víctima, aclaró que en esta ocasión no la había forzado a mantener relaciones sexuales, aunque sí en otras ocasiones y desde hace tiempo.

Tras pasar a disposición judicial, se impuso una orden de alejamiento al hombre y la obligación de portar dispositivo telemático de control.