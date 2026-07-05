Detenido en Maó por quedarse con un coche de 30.000 euros alquilado

Archivo - Coche de la Policía Nacional en Maó. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre por supuestamente quedarse con un coche que había alquilado en Maó.

Los agentes han dado así por concluida una investigación iniciada a principios de año y que ha permitido, además, recuperar el vehículo, valorado en casi 30.000 euros.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta en el mes de enero por una empresa de alquiler de vehículos por la sustracción de un turismo de gama media-alta en sus instalaciones de Maó.

Meses después, agentes de la Policía Local de la localidad localizaron el vehículo estacionado de forma indebida en la vía pública.

Al cotejar las placas en las bases de datos de la Dirección General de la Policía, se constató que figuraba en el sistema con un señalamiento activo por robo, por lo que fue inmediatamente retirado al depósito municipal.

En el marco de las pesquisas y tras la correspondiente inspección técnica y policial, realizada por la Policía Científica, los investigadores hallaron en el interior del habitáculo documentación personal y laboral, así como un dispositivo de telefonía móvil.

El análisis pormenorizado de estos efectos, sumado al visionado y estudios de las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia del perímetro donde el sospechoso desempeñaba su actividad laboral, permitieron a los agentes situar de forma inequívoca al implicado haciendo uso ordinario del turismo sustraído.

La investigación determinó que el vehículo había recorrido un total de casi 2.000 kilómetros desde el momento en que se denunció su desaparición.

Durante la fase de investigación se descubrió un dato clave y curioso. En el preciso instante en que un indicativo de policía local detectó el vehículo mal estacionado y que constaba como robado, mientras realizaban estas comprobaciones, recibieron una llamada del Centro de Emergencias 112 alertando de una supuesta riña tumultuaria en un establecimiento cercano, cosa que se pudo constatar que no había sucedido.

Las pesquisas de la Policía Nacional, confirmaron que la línea telefónica utilizada para dar este aviso fraudulento pertenecía a un familiar directo del sospechoso.

Los agentes concluyeron que la llamada se realizó con el objetivo de movilizar y desviar la atención de las patrullas para intentar retirar el coche del lugar de manera apresurada.

Tras recopilar todos los elementos probatorios, el presunto autor fue citado formalmente en dependencias policiales donde se procedió a su detención.