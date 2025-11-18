Detenido por mostrarse agresivo con los vecinos y desobedecer a los policías en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma, en la plaza de las Columnas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven por supuestamente mostrarse agresivo con los vecinos y desobedecer a los policías que le pidieron que se retirara del portal en el que estaba durmiendo.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar la mañana del pasado sábado en la plaza Francesc García i Orell, más conocida como plaza de las Columnas.

Varios ciudadanos informaron que un individuo estaba tumbado en el portal de un edificio, dentro de un saco de dormir, y que mostraba un comportamiento agresivo con los vecinos.

Cuando los agentes le fueron a identificar, este se negó a colaborar de forma reiterada y desobedeció las indicaciones de los mismos.

Esta conducta, siempre según la Policía Local, tornó rápidamente hacia una resistencia "activa y grave" que obligó a los agentes a inmovilizarle y detenerle para garantizar la seguridad de la zona.

El arrestado, de 27 años y nacionalidad española, había sido detenido el pasado 9 de noviembre como supuesto autor de delitos de tentativa de robo y lesiones.

Los policías instruyeron el correspondiente atestado y pusieron al sospechoso a disposición de la Policía Nacional.