Detenido por negarse a pagar la cuenta en un restaurante alegando que le habían robado la cartera en Palma

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente negarse a pagar una cuenta de 60 euros en un restaurante en el que había cenado, alegando falsamente que le habían robado la cartera.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 00.00 horas en un restaurante ubicado en la calle Sirena, en el Portitxol, cuando los responsables del establecimiento llamaron a la Policía, según ha informado el mismo cuerpo policial.

El personal del establecimiento explicó a los agentes que el sospechoso, un ciudadano italiano y de 51 años, había consumido platos y bebidas alcohólicas por un importe total de 59,50 euros sin advertir en ningún momento de que no podría pagarlo.

Al presentarle el tique, el cliente rehusó pagar alegando falsamente que le habían robado la cartera esa misma tarde. No obstante, cuando los agentes le pidieron su documentación, el presunto autor sacó su cartera.

En ese momento, modificó su relato inicial y dijo que solo le habían robado las tarjetas de crédito y el móvil. Al preguntarle por qué había consumido sabiendo que no podría pagar, el investigado no respondió.

La patrulla comprobó que el hombre estaba de vacaciones en la isla, que no tenía billete de vuelta ni lugar fijo de residencia conocido, ya que manifestó que dormía de forma circunstancial en la playa frente al Palacio de Congresos.

Ante el riesgo de que no compareciera ante la autoridad judicial, la Policía Local lo detuvo como presunto autor de un delito leve de estafa.

Una vez trasladado a las dependencias de la Jefatura de la Policía Local, la Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias penales. También se remitió la pertinente notificación del caso al Consulado de Italia en la isla.

Una vez dadas por concluidas las primeras actuaciones en sede municipal, el atestado policial y el detenido fueron traspasados y remitidos a la Policía Nacional.