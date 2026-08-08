Detenido en Palma por agredir y amenazar con un cuchillo a los dueños de un bar que le echaron por no pagar

Arma blanca intervenida. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente agredir y amenazar a los dueños de un bar que le habían echado por no pagar.

Los hechos ocurrieron, según han informado en un comunicado, a las 18.15 horas del pasado 4 de agosto, cerca de la calle Arabí, después de que el arrestado, un hombre español de 28 años, esgrimiera un arma blanca contra los responsables de un restaurante.

La actuación se desencadenó cuando la Base del 092 envió varias patrullas a la zona a raíz de la alerta ciudadana por una agresión.

Al llegar a la calle de la Confraria de Sant Miquel, a unos 15 metros de distancia del establecimiento afectado, los agentes localizaron tirado en el suelo un cuchillo metálico plegable con una hoja de 10 centímetros de longitud.

Guiados por varios vecinos, los policías de la Unidad de Intervención Inmediata se dirigieron a un establecimiento cercano de la calle Arabí, donde el sospechoso se habría refugiado.

Los trabajadores de este segundo local confirmaron que el joven había entrado muy alterado y se había encerrado en el baño. Los agentes accedieron y encontraron al investigado llorando mientras se lavaba la cara y quedó bajo custodia policial.

Mientras una parte de la dotación custodiaba al joven, otros efectivos se desplazaron al restaurante donde se había originado el incidente para entrevistarse con los propietarios, un hombre y una mujer.

Los perjudicados explicaron que el día anterior el ahora detenido ya había consumido en su local y se había negado a pagar, motivo por el cual le echaron, a lo que él respondió con insultos.

A las 18.00 horas del día de los hechos, el individuo regresó al establecimiento muy alterado exigiendo ver al dueño que le había expulsado.

Para no molestar a la clientela, la mujer le sacó del local, momento en el que el joven comenzó a insultarla de forma vejatoria y le propinó un empujón.

Al ver la agresión a su pareja, el copropietario salió a la calle, agarró al investigado y logró alejarle de la zona. Sin embargo, cuando la víctima dio la espalda al joven para regresar a su trabajo, se percató de que este le perseguía esgrimiendo el cuchillo de forma amenazadora.

El perjudicado se vio obligado a utilizar una bolsa como escudo protector para defenderse. En ese instante, se escucharon las sirenas del vehículo policial, momento de distracción que la víctima aprovechó para agarrar fuertemente los brazos del agresor.

Al verse acorralado, el individuo tiró el cuchillo al suelo, momento que la víctima aprovechó para sujetarlo con el pie para evitar que lo recuperara, y huyó corriendo para esconderse en el baño del otro local.

Dada la gravedad de los hechos y las pruebas recogidas, los agentes informaron al joven del motivo de su detención inmediata. La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales correspondientes, las cuales fueron traspasadas a la Policía Nacional junto con el detenido.