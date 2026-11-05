Detenido en Palma por agredir a su madre tras negarse a darle dinero y atacar después a su pareja

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que agredió a su madre después de que esta se negara a darle dinero y, posteriormente, haber golpeado a su pareja y causado daños en su vehículo.

Según un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando una mujer mayor acudió a una comisaría con signos de haber sido agredida. La víctima explicó que su hijo la había golpeado tanto a ella como a su nuera.

La mujer, que reside junto a su hijo y la pareja de éste, señaló que la convivencia era violenta desde hacía varios meses porque el hombre le pedía dinero de forma reiterada.

Según su testimonio, inicialmente le entregó dinero y su hijo abandonó la vivienda, pero regresó al cabo de un rato para pedirle más. Al negarse, el hombre se abalanzó sobre ella y le propinó varios puñetazos en la cara y patadas en el abdomen.

Durante la agresión, la pareja del hombre se interpuso entre ambos para proteger a su suegra, pero también recibió golpes. Tras este episodio, el detenido abandonó la vivienda junto a su pareja. A los pocos minutos regresaron y, según explicó la mujer, el hombre golpeó los mandos del coche y rompió uno de los retrovisores.

Después de escuchar el testimonio de la víctima, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda, donde localizaron al presunto agresor junto a su pareja.

Los policías identificaron al hombre y entrevistaron a su pareja, quien confirmó los hechos relatados por su suegra.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al hombre como presunto autor de dos delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro de daños.