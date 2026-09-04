Detenido en Palma por agredir sexualmente a la hija menor de edad de su ex pareja

Detenido por agresión sexual a menor en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, elaboración de pornografía infantil y malos tratos por, presuntamente, someter a tocamientos y realizar prácticas sexuales delante de la hija, menor de edad, de su expareja y grabarla desnuda.

Según ha informado le Cuerpo en un comunicado, la menor denunció que los hechos se repitieron durante cinco años. Además, el hombre también ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos contra su expareja, madre de la menor.

La Policía inició una investigación después de que la menor interpusiera una denuncia en la que relataba que el detenido, que había sido pareja de su madre, la había sometido a tocamientos y había grabado sus partes íntimas.

Según señaló, las agresiones sexuales comenzaron hace cinco años, cuando comenzó a agredirla sexualmente y le obligaba a tocarle a él, y, además, se masturbaba delante de ella. Asimismo, el detenido grabó las partes íntimas de la menor y le ofrecía regalos a cambio de favores sexuales.

Los agentes de la UFAM de Policía Nacional iniciaron una investigación para aclarar los hechos y tomaron declaración a la madre de la menor, quien afirmó haber sido víctima de malos tratos por parte del hombre.

El pasado jueves los agentes detuvieron al varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual y elaboración de pornografía infantil, así como por presunto autor de un delito de malos tratos a su expareja.

Los agentes intervinieron el teléfono móvil del detenido y llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio donde intervinieron diferente material informático.

Los efectos intervenidos serán sometidos a peritaje y estudio y la investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.