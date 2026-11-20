Detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina durante años. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente agredir sexualmente a su sobrina durante años.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, hace semanas, una menor de edad le dijo a su abuela que su tío le había realizado tocamientos sexuales.

Al conocer esa información, la abuela se lo comunicó al padre de la niña, que explicó a su progenitor que los episodios de violencia sexual se habrían producido de nuevo en otra ocasión. Enseguida, el padre denunció los hechos en la Jefatura de la Policía Nacional.

El hombre explicó a los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) lo que le había contado la hija, unos hechos que desconocía.

Las prácticas sexuales se producían en el domicilio del pariente, aprovechando el presunto autor que, en ocasiones, la niña iba a visitarle a él o a su familia. El agresor aprovechaba la confianza que tenía la víctima en él.

En vista del suceso, la UFAM de la Policía Nacional inició una investigación para su total esclarecimiento. Tras varias diligencias, comprobaron la presunta autoría del varón en los hechos.

Una vez realizadas las primeras gestiones, con los datos recabados y realizados los correspondientes protocolos, los agentes detuvieron al hombre el pasado martes, por la tarde, como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.