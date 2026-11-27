Detenido en Palma por amenazar con un cuchillo a una mujer para robarle. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente amenazar en plena calle a una mujer con un cuchillo para robarle.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, a finales de septiembre, una mujer fue abordada a las 07.00 horas en el barrio de Santa Catalina, por un varón que le exigió que le diera dinero, porque, según él, se lo debía.

La víctima se negó y el presunto autor le dijo que pagara su deuda realizando servicios sexuales. Al volverse a oponer la mujer, el hombre le esgrimió un cuchillo y le exigió dinero.

En ese momento, diversos ciudadanos fueron a auxiliar a la víctima, que no resultó herida. Al separar a las partes, uno de los testigos sufrió un corte en el mentón por parte del agresor, que huyó del lugar.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro inició una investigación y tras diversas pesquisas, los policías nacionales lograron identificar al presunto autor y pudieron conocer qué zonas la capital balear podría frecuentar.

Los agentes de Centro pusieron en busca y captura al varón, ya que se encontraba en paradero desconocido. El pasado martes, policías nacionales del Grupo de Atención al Ciudadano pudieron localizaron al hombre en el barrio de Foners y fue detenido.