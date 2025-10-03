Detenido en Palma por coaccionar a una mujer para que le enviara fotografías íntimas

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente coaccionar a una mujer para que le enviara fotografías íntimas.

Los hechos fueron denunciados en Cartagena por una mujer que reside en esa ciudad, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Según su relato, un hombre le había estado acosando a través de una conocida red social y le había solicitado imágenes o vídeos de carácter sexual. Si no accedía, le dijo el sospechoso, difundiría otras que tenía en su poder.

La mujer reconoció que esas fotografías se las había enviado a un usuario de esa misma red social que previamente se había puesto en contacto con ella.

El Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de Palma recibió entonces una solicitud de colaboración por parte de sus homólogos de Cartagena con el objetivo de ampliar la investigación.

Tras analizar toda la información, los investigadores descubrieron que el sospechoso, de nacionalidad española, residía en la capital balear y ya había sido arrestado por hechos similares después de que otra mujer le denunciara.

Es por ello que, tras localizarle, le detuvieron como supuesto autor de un delito de coacciones.