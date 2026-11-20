El detenido, custodiado por un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente robar en hoteles y bares, amenazar de muerte a varias personas con un cúter y realizar varias compras con tarjetas bancarias ajenas que previamente había sustraído.

Todos estos hechos delictivos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron entre el 24 de agosto y el 21 de octubre.

No obstante, no fue hasta este miércoles cuando el dueño de un bar del Paseo Marítimo de Palma llamó al 091 para avisar de que acababa de localizar a un hombre al que había denunciado por el robo de 1.800 euros del interior de su establecimiento.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, tras realizar las correspondientes comprobaciones, descubrieron que al sospechoso le constaban tres órdenes de búsqueda y detención por delitos de hurto, de estafa y de robo con violencia y de amenazas, por lo que fue detenido.

VIOLENCIA Y AMENAZAS EN UN HOTEL

Los hechos se remontan al 24 de agosto, cuando una mujer denunció haber sido víctima de un robo con violencia y amenazas en el interior de un hotel del centro de Palma.

Según el relato de la mujer, el sospechoso entró en su habitación, cogió una mochila y, al ser descubierto, la golpeó en la cara. Después se encaró con el personal del hotel y les amenazó de muerte esgrimiendo un cúter.

Tras ello, el supuesto ladrón abandonó el establecimiento hotelero sin que fuese interceptado por nadie. El hotel aportó las grabaciones en las que se observan todos estos hechos.

Semanas más tarde, el 15 de octubre, una mujer denunció ante la Policía Local de Palma un supuesto delito de estafa. Tras extraviar su cartera, recibió notificaciones bancarias por varias compras.

En la información de su banco le detallaban las compras y transacciones efectuadas con una de sus tarjetas de crédito en diferentes establecimientos de la capital balear.

Unos días después, el 23 de octubre, el responsable de un hotel de la ciudad denunció la sustracción de dos cajas de caudales del interior del establecimiento, las cuales contenían cerca de 2.000 euros en efectivo. Gracias a las grabaciones de seguridad, los agentes pudieron identificar al sospechoso.