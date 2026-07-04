Detenido en Palma por tratar de matar a otro apuñalándolo durante una discusión por drogas

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente apuñalar a otro en el estómago en plena calle en Son Gotleu, en Palma, tras una discusión por drogas.

El presunto agresor, de origen colombiano, está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

Según han informado en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 30 de junio, sobre las 01.30 horas, en la plaza Fra Joan Alcina, momento en que varias patrullas fueron alertadas sobre un apuñalamiento a un hombre que se encontraba malherido en la calle.

Varios agentes acudieron al lugar, algunos de ellos tuvieron que atender a la víctima que se encontraba tirada en el suelo y que también fue auxiliada por varios transeúntes.

El herido presentaba una puñalada en la zona abdominal con una abundante pérdida de sangre. En vista de la gravedad de la herida, se solicitó una ambulancia que trasladó al afectado a un centro hospitalario donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por otro lado, diversas patrullas localizaron al presunto autor de los hechos que se encontraba retenido por varios ciudadanos. Este comentó a los agentes que la víctima trató de apuñalarlo inicialmente sin conseguirlo y reconoció que después él hizo lo mismo.

Los policías nacionales localizaron una primera navaja cuando interceptaron al detenido y comprobaron que intentaba deshacerse de una segunda arma blanca que también fue intervenida.

Varios testigos informaron a los policías que momentos antes, agresor y víctima venían discutiendo mientras caminaban.

Los testigos indicaron que, al parecer, el presunto autor llevaba varios días buscando a la víctima porque le había vendido droga en mal estado.

Esta circunstancia, aportada por los testigos, se está investigando por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que sigue con las pesquisas para conocer las causas concretas de la agresión.