Detenido el presunto autor de seis robos en comercios de Sant Antoni

IBIZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido seis delitos de robo en la localidad de Sant Antoni (Ibiza) tras identificar al autor de los ilícitos, que ha sido detenido.

Según ha informado el Instituto Armado este jueves, en el marco de la operación Búho, el equipo de Policía Judicial se encontraba investigando seis delitos de robo con fuerza en cafeterías y bares de la localidad.

Uno de ellos se habría producido el pasado mes de agosto y el resto de ellos durante el presente mes de noviembre. Durante la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo diferentes gestiones e indagaciones con las que logró identificar al autor de los ilícitos, por lo que lanzó una orden de detención.

En la tarde del pasado martes, una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni identificó al individuo y, al comprobar que se encontraba en requisitoria, lo entregó a la Guardia Civil que completó y finalizó la investigación.

Con esta detención se da por esclarecida una oleada de robos que había levantado cierta alarma social entre los comerciantes de la localidad de Sant Antoni de Portmany.