Detenido por provocar un accidente de tráfico, agredir a una conductora y robar un coche en Palma

El arrestado, junto a un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente colisionar contra otro vehículo, agredir a su conductora y robarle el coche en Palma.

Los hechos se remontan a meses atrás, cuando una mujer denunció que sufrió un accidente de tráfico provocado por otro vehículo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El hombre que iba en el otro vehículo, siempre según la denunciante, empezó a insultarla y a amenazarla. Después le cortó el paso con su vehículo, impidiendo que pudiera abandonar el lugar, y empezó a propinarle empujones y golpes.

Tras ello, cogió las llaves del coche de la mujer y se marchó a pie de la zona. En ese momento, la víctima fue a hablar con el acompañante del sospechoso, que estaba en su coche. Fue entonces cuando el supuesto agresor regresó, se subió al vehículo de la mujer y se lo llevó.

Tras varias pesquisas, los agentes identificaron al sospechoso, pero no consiguieron dar con su paradero hasta varias semanas después, cuando conocieron las zonas que frecuentaba.

Días más tarde, la denunciante acudió de nuevo a comisaría para informar a los investigadores que el sospechoso le había indicado dónde estaba su vehículo pero que, cuando fue a recuperarlo, no pudo localizar las llaves.

Fue por ello que tuvo que llamar a la grúa para poder moverlo y gastar cerca de 4.000 euros en arreglar los daños que le había causado el supuesto ladrón.

El pasado domingo los agentes localizaron al sospechoso y le detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con violencia y otro de daños.