Detenido por provocar un altercado en un local de ocio de Palma, dañar un vehículo y agredir a un agente

Agentes de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 34 años por supuestamente provocar un altercado en un local del Paseo Marítimo, dañar un vehículo y agredir a un agente.

El hombre, de origen ecuatoriano está acusado de atentado contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y un delito leve de daños.

Según ha informado el cuerpo, los hechos ocurrieron sobre las 04.50 horas del pasado 27 de junio, cuando la Base del 092 comisionó a varias dotaciones policiales para que se desplazasen a un establecimiento de ocio nocturno situado en el Paseo Marítimo.

El personal de seguridad del local requirió la presencia policial debido a que el individuo se encontraba en el interior molestando a la clientela, impidiendo el acceso a los aseos públicos y respondiendo con manotazos y gritos al ser instado a deponer su actitud.

Por tales motivos, los vigilantes tuvieron que contenerlo para expulsarlo al exterior. Una vez en la vía pública, el sospechoso --que iba descalzo, con el torso desnudo y en un estado de evidente agitación-- propinó un fuerte empujón a una motocicleta que estaba estacionada, tirándola al suelo y causándole diversos daños materiales en el carenado, el retrovisor y las manetas.

Al intentar ser entrevistado por los agentes de la Policía Local para esclarecer los hechos, el varón incrementó de forma sorpresiva su nivel de agresividad.

En un momento dado, se encaminó hacia los vehículos de la zona y, al ser interceptado preventivamente por uno de los policías para evitar nuevos daños, lanzó un puñetazo directo al rostro del agente.

El policía logró bloquear el impacto con sus manos y evitó sufrir lesiones directas en la cara. Ante la gravedad de la agresión y la persistente oposición, los agentes lo inmovilizaron.

Durante todo el proceso de detención, el individuo mantuvo una fuerte resistencia activa, propinando patadas y tratando de escupir de forma reiterada a los funcionarios actuantes, lo que obligó a colocarle una mascarilla sanitaria de protección para evitar los esputos.

En el posterior registro superficial de sus pertenencias, se localizó una bolsa plástica transparente que contenía una sustancia compatible por su textura y color con la conocida como tusi (cocaína rosa), así como un utensilio metálico destinado a su consumo.

El propio implicado manifestó posteriormente en el centro sanitario haber consumido alcohol y diversas sustancias estupefacientes durante la noche.

Debido al estado de alteración física y las lesiones previas que presentaba en la espalda y el rostro --las cuales, según manifestó, se debían a una riña previa con conocidos--, el detenido fue trasladado por una unidad policial al Hospital Universitario Son Espases para recibir asistencia facultativa, donde permaneció custodiado hasta recibir el alta médica horas después.

Una vez finalizada la asistencia hospitalaria, el individuo fue conducido a las dependencias de la Policía Local, donde la Sala de Atestados instruyó las diligencias pertinentes y una vez finalizadas el detenido pasó a disposición judicial.