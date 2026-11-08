Detenido por quedarse el dinero para hacer reformas en domicilios y no ejecutar los trabajos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente quedarse con el dinero que le entregaban para hacer reformas en domicilios y no ejecutar los trabajos.

Según ha informado este domingo la Jefatura Superior, la investigación arrancó tras las denuncias interpuestas por dos mujeres en Palma que aseguraron haber entregado al ahora detenido, de origen español, diversas cantidades de dinero para la realización de trabajos de reforma e instalación en sus viviendas particulares.

Según la investigación, el hombre, se habría presentado como una persona capacitada para ejecutar las obras, solicitando cantidades económicas por adelantado supuestamente destinadas a la adquisición de materiales y preparación de los trabajos.

Los investigadores comprobaron que ambas perjudicadas relataban hechos similares y con escasos días de diferencia entre la interposición de las denuncias. Así, detectaron un mismo patrón de actuación permitiendo identificar al presunto autor de los hechos.

Una vez recibido el dinero, el presunto autor de la estafa habría ido retrasando reiteradamente y sin motivo justificado el inicio de los trabajos alegando diferentes motivos, sin que las obras llegaran a comenzar.

En uno de los casos, una perjudicada por estos hechos manifestó que el investigado dejó finalmente de atender a sus llamadas y mensajes bloqueando el contacto.

La coincidencia temporal de ambas denuncias, unida a la similitud del procedimiento empleado, permitió a los investigadores atribuir al sospechoso del presunto hecho la participación en dos delitos de estafa.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de adoptar las precauciones y medidas de cuidado antes de contratar trabajos de reforma en domicilios particulares, especialmente cuando se soliciten anticipos económicos significativos sin las debidas garantías.